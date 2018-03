Putin varslar satsing på nye atomvåpen 

utenriks

I talen sin til nasjonen torsdag sa Putin at Russland er nøydd til å satsa på nye og kraftigare atomvåpen som eit svar på USAs rakettskjold og det han meiner er USAs brot på nedrustingsavtalen START.

– USA krenkjer den strategiske balansen, og som svar utviklar Russland nye system, sa Putin i den direktesende talen, der han også tok til orde for at den militære infrastrukturen i Arktis må bli betre og fornyast slik at russiske interesser kan vernast.

I salen sat den russiske politiske eliten, som møtte presentasjonen til Putin av dei nye våpena med stor applaus.

Kryssarrakett og undervassdrone

Blant dei nemnde våpena er ein ny kjernefysisk kryssarrakett, som Putin hevdar er immun mot alle typar rakettforsvar. Raketten blei testa i haust, ifølgje presidenten.

Putin trekte også fram ei undervassdrone som på same måten som kryssarraketten kan utstyrast med atomvåpen. Denne skal kunne ramma både hangarskip og marinebasar.

I tillegg har Russland testa ein ny interkontinental ballistisk missil kalla Sarmat, som ifølgje Putin er betre enn forgjengarane sine både når det gjeld rekkjevidd og tal på stridshovud.

Talen blir gjeve stor verdi sidan han blir halden berre to og ei halv veke før presidentvalet 18. mars, eit val som Putin nærmast er sikra å vinna sjølv om han har sju motkandidatar. Meiningsmålingar viser at han har ein oppslutnad på rundt 80 prosent.

– For mange fattige

Bodskapen i talen var også mynta på vanlege russarar som strevar med å få kvardagen til å gå i hop.

– Vi bør i det minste halvera fattigdomsraten i dei neste seks åra, sa presidenten og viste til at 20 millionar russarar framleis lever under fattigdomsgrensa, mot 42 millionar i år 2000.

Putin meiner at Russland i same perioden bør bli ein av dei fem største økonomiane i verda, og at BNP skal kunne aukast med 150 prosent per innbyggjar.

– Det er ei vanskeleg oppgåve, men eg er sikker på at vi er klare til å få det til, sa han.

Teknologisk stormakt?

Ein annan bodskap var at Russland må bli førande innan teknologisk utvikling for å ta vare på sjølvstende sitt.

– Det å vera teknologisk underlegen fører til tryggingstruslar og risiko for tap av sjølvstende og suverenitet. Vi lever i ei tid med globale forandringar av heile sivilisasjonen.

Putin har styrt Russland i 18 år og har blitt skulda for å føra landet i ei autoritær retning. Men i talen roste han det russiske demokratiet og tok også til orde for at dei demokratiske institusjonane i landet, sivilsamfunnet og domstolane må styrkjast.

– For å bevega oss framover, for å få ei dynamisk utvikling, bør vi utvida fridomen i alle sfærer, sa Putin.

