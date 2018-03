Skotveksling over delelinja i Kashmir

utenriks

Skota frå dei indiske soldatane trefte pakistanske militærposisjonar i nærleiken av landsbyen Bhimber i det omstridde området, i det pakistanarane seier var endå eit tilfelle av «uprovosert» skyting.

Pakistan seier deira soldatar svarte på elden etter å ha blitt angripne og hevdar dei påførte dei indiske posisjonane omfattande skadar. Det uklart om nokon vart såra eller drepne på indisk side.

Situasjonen langs delelinja i Kashmir er framleis spent torsdag.

Denne siste trefninga kom to veker etter at Pakistan hevda å ha drepe fem indiske soldatar då stillinga deira vart øydelagt som hemn for at indiske skarpskyttarar skal ha treft ein skulebuss og drepe sjåføren.

