Trumps kommunikasjonssjef går av 

– Hope er fantastisk og har gjort eit fantastisk arbeid dei siste tre åra, skriv Trump i ei fråsegn i samband med at Hicks planlegg å trekke seg.

–Det finst ingen ord som kan uttrykkje mi takksemd overfor president Trump, skriv Hicks i ei eiga fråsegn.

Pressesjefen i Det kvite hus, Sarah Huckabee Sanders, seier det førebels ikkje er fastsett når Hicks forlèt jobben. Ho nektar samtidig for at dette har nokon som helst samanheng med at Hicks natt til onsdag var i ei lukka høyring i etterretningskomiteen i Representanthuset.

28-årige Hicks har lenge vore ein av Donald Trumps nære medarbeidarar og blir rekna for å vere ein av dei viktigaste personane i den indre sirkelen til presidenten.

Ho vart intervjua i ni timar av etterretningskomiteen i Representanthuset natt til onsdag. Komiteen står for ei av granskingane av mogleg kontakt mellom Trumps folk og Russland. Under høyringa erkjente ho ifølgje AP at ho ved enkelte tilfelle har fortalt «kvite løgner» for Trump, men nekta for å ha loge om noko som er relevant for Russland-etterforskinga.

Hicks er den fjerde kommunikasjonsdirektøren i Det kvite hus sidan Donald Trump overtok som president. Forgjengaren Anthony Scaramucci hadde stillinga i under to veker før han fekk sparken etter å ha skjelt ut to av Trumps dåverande rådgjevarar.

