utenriks

IMF-talsmann Gerry Rice sa at dei varsla aukingane ikkje berre vil skada handelen utanfor USA, men også påføra amerikansk økonomi skade.

Han sa at tiltaka auka uroa for at andre land også kan bruka nasjonal tryggleik som grunngjeving for å rettferdiggjera vide importrestriksjonar. IMF oppmodar sterkt alle land om å løysa handelskonfliktar utan å gå til slike ytterlege tiltak.

(©NPK)