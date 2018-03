Kina har ikkje svart på Trumps metalltoll

utenriks

Kinas handelsdepartement seier fredag at landet har oppfylt sine forpliktingar innan internasjonal handel og bad USA handtere usemje gjennom forhandlingar. Kinesarane er «djupt uroa» for ein amerikansk handelsrapport som skuldar Kina for å gå bort frå marknadsprinsippa og lovar å hindre landet i å forstyrre den globale handelen.

Det har ikkje komme nokon direkte reaksjon på den nye tollen på stål og aluminium, men tenestemenn har tidlegare trua med å treffe «nødvendige tiltak» for å sikre Kinas interesser.

President Donald Trump varsla torsdag at USA vil innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium. Målet med dei nye tollsatsane er å beskytte amerikansk industri. Trumps avgjerd kjem etter at handelsdepartementet anbefalte høg toll på dei to metalla.

Både Noreg, EU og Canada har reagert negativt på det utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) beskriv som handelshindringar. Børsane i USA og Asia gjekk markant ned etter at nyheita vart kjent.

