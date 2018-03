Minst 24 omkom i brann på klinikk i Aserbajdsjan

utenriks

Brannen i hovudstaden Baku braut ut klokka 6 lokal tid og vart ikkje sløkt før tre timar seinare, opplyser politiet og påtalemakta i ei pressemelding fredag formiddag.

Ei kortslutning i det elektriske anlegget skal vere årsak til brannen i den éin etasjar høge trebygningen.

34 vart berga ut av den brennande bygningen og tre av dei er sende til sjukehus, ifølgje helsedepartementet.

24 omkomne er så langt funne. Det aserbajdsjanske nyheitsbyrået APA melde tidlegare fredag at minst 30 menneske døydde og at brannen braut ut i ein avdeling for sengeliggjande pasientar.

Det russiske nyheitsbyrået Interfax melder at flammane fullstendig raserte bygningen i den tidlegare sovjetrepublikken i Kaukasus

