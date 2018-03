USA sel panservernmissil til Ukraina

utenriks

I tillegg til 210 Javelin-missil får ukrainarane 37 utskytingsstasjonar til våpenet som blir brukt mot stridsvogner. USA skal også bidra med personell til å lære opp ukrainske soldatar i bruken av missila. Kontrakten er verdt 47 millionar dollar eller rundt 370 millionar kroner.

USA og dei vestlege allierte støttar Ukraina i kampen for å samle landet igjen etter at Russland annekterte Krim og russiskstøtta opprørsgrupper tok kontroller over austlege delar av landet.

– Javelin-systemet vil hjelpe Ukraina med å byggje opp si langsiktige forsvarsevne for å forsvare sin suverenitet og territoriale integritet, heiter det i ei fråsegn frå USAs utanriksdepartement i samband med salet.

USA har tidlegare vore varsame med å levere avanserte «dødbringande» våpen til Ukraina, av frykt for å bidra til at konflikten eskalere ytterlegare og forverre det allereie spente forholdet til Russland. Det er venta at Russland vil reagere svært negativt på det varsla salet.

Amerikanske styresmakter seier missilsalet ikkje vil endre den grunnleggjande militære balansen i regionen. Med mindre salet møter motstand i Kongressen, kan leveransane begynne.

(©NPK)