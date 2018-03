BBC: Russisk eksspion kritisk sjuk etter å ha fått i seg uidentifisert stoff

utenriks

Politiet informerte søndag om ei alvorleg hending då ein mann og ei kvinne brått blei alvorleg sjuke på eit kjøpesenter i Salisbury.

Seinare opplyste politiet at dei mistenkjer at dei to har blitt eksponerte for eit giftig stoff, som førebels ikkje er identifisert. Politiet etterforskar no om dei to har blitt utsett for noko kriminelt.

Mannen som blei sjuk er identifisert som den russiske eksspionen Sergej Skripal, seier kjelder med kjennskap til etterforskinga til BBC. Både han og kvinna er innlagt på intensivavdelinga ved sjukehuset i Salisbury i kritisk tilstand.

Skripal er ein pensjonert russisk etterretningsoffiser, som blei dømd til 13 års fengsel i 2006 for å ha spionert på vegner av Storbritannia. Han blei dømd for å ha leke identiteten til russiske spionar til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Ifølgje Russland hadde han blitt betalt 100.000 dollar for informasjonen, som han skal ha leke til Storbritannia på 1990-talet. Han blei seinare flogen til Storbritannia, der han fekk asyl etter ein spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland i 2010.

Politiet seier at verken mannen eller kvinna hadde synlege skadar då dei blei funne søndag. Ifølgje vitne har politiet arbeidd på staden konstant sidan klokka 17 søndag ettermiddag.

