Nær rådgjevar vil vitna mot Netanyahu

Hefetz er tiltalt for forsøk på å bestikka ein dommar for å få han til å droppa korrupsjonssaka mot kona til statsministeren Sara Netanyahu.

No har han inngått avtale med påtalemakta i saka, fortel israelske media, same dagen som Netanyahu skal møta USAs president Donald Trump i Det kvite hus.

Israelsk politi har ikkje kome med fleire opplysningar rundt vitneavtalen som Hefetz har gått med på. Men Hefetz blir no den tredje personen i den indre kretsen til Netanyahu som inngår avtale med påtalemakta i den korrupsjonsetterforskinga som går føre seg.

Politiet har i over eitt år etterforska Netanyahu-ekteparet for korrupsjon, og konkluderte i midten av februar med at den israelske statsministeren bør tiltalast for korrupsjon og økonomisk utruskap.

