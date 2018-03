Nye flyangrep mot sivile i Aust-Ghouta

utenriks

Så langt tysdag har luftangrep mot småbyen Jisreen kravd ni menneskeliv, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Sidan måndag er 95 sivile ifølgje SOHR drepne i bombardementet av det opprørskontrollerte området utanfor Syrias hovudstad Damaskus.

Russisk-støtta syriske regimesoldatar har rykt jamt framover i Aust-Ghouta sidan offensiven mot opprørarane vart innleidd 18. februar.

Måndag fekk hjelpeorganisasjonar levert nødhjelp til den desperate befolkninga for første gong sidan offensiven starta. Men lossinga av nødhjelp i Aust-Ghoutas viktigaste by Douma måtte avbrytast då artilleri- og luftangrepa vart trappa opp. ICRC opplyser likevel tysdag at mesteparten av hjelpa vart levert før lastebilane evakuerte.

Tysdag formiddag kontrollerte Bashar al-Assads styrkar rundt 40 prosent av enklaven etter nye erobringar gjennom natta, opplyser SOHR. Eksilgruppa melder om kampar både nordaust, søraust og sentralt i Aust-Ghouta.

Totalt er over 780 sivile, blant dei 170 barn, drepne i området sidan den siste offensiven starta, ifølgje aktivistane.

Den syriske regjeringa har omringa Aust-Ghouta og dei 400.000 innbyggjarane i over fire år. FNs tryggingsråd har kravd ei 30 dagar lang våpenkvile i heile Syria, men den er ikkje blitt sett i verk.

(©NPK)