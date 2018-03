440.000 offentleg tilsette danskar kan bli ramma av lockout

utenriks

Innovasjonsminister Sophie Løhde frå det borgarlege partiet Venstre presenterte onsdag lockoutvarselet til staten på ein pressekonferanse i København.

– Vi har gått gjennom streikevarselet til fagorganisasjonen, og det er tydeleg at det blir spekulert i å streika der det gjer mest vondt, seier ho.

Leiaren for fagforbundet Djøf Offentlig, Sara Vergo, kallar lockoutvarselet for ei aggressiv handling.

Forbundet har varsla streik for knapt 2.000 statstilsette medlemmer, mens ein lockout kan bety at ytterlegare 17.000 medlemmer blir kasta ut i arbeidskonflikten. Ho seier også at forbundet framleis håpar på ei forhandlingsløysing.

Løhde svarer at lockoutvarselet til staten skal bidra til å leggja press på motparten slik at det blir oppnådd ei forhandlingsløysing før streiken blir ein realitet. Viss ikkje, vil lockouten starte den 10. april, og han vil ramma 120.000 av dei 180.000 statstilsette i Danmark.

Seinare onsdag følgde kommunane og regionane opp. Kommunernes Landsforening (KL) varslar lockout for 250.000 kommunalt tilsette, om lag halvparten av alle kommunalt tilsette i landet, mens Danske Regioner varslar lockout for 70.000 regionalt tilsette.

(©NPK)