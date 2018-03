Berlusconi vil ha Salvini som ny statsminister

utenriks

I eit intervju med avisa Corriere della Sera seier Berlusconi at 44 år gamle Salvini vil få lojal støtte frå den tidlegare statsministerens parti Forza Italia.

– Eg er overbevist om at Salvini vil få til dette, sa Berlusconi.

Høgrekoalisjonen får 37 prosents oppslutnad når 99,9 prosent av stemmene er talde opp. Ligaen (tidlegare Lega Nord) får vel 17 prosent, mens Forza Italia får om lag 14 prosent.

Men denne koalisjonen får likevel ikkje fleirtal av dei 630 plassane i nasjonalforsamlinga. I underhuset manglar koalisjonen 49 plassar, mens det i senatet manglar 22 på å få fleirtal blant dei 315 representantane.

Dette betyr at koalisjonen må få til ein avtale med den såkalla Femstjernersrørsla som fekk 32 prosent av stemmene og blei ein av dei store vinnarane i valet.

Rørsla åleine manglar 88 plassar for å få fleirtal i nasjonalforsamlinga og 53 i senatet. Den unge leiaren Luigi Di Maio seier at det gode valresultatet tilseier at det er Femstjernersrørsla som får statsministerposten.

