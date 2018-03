Stor medieinteresse for ubåt-rettssaka

utenriks

Torsdag stiller Madsen i sal 60 i Københavns Byret, tiltalt for å ha drepe og partert den svenske journalisten Kim Wall.

Journalistar frå totalt tolv land har meldt at dei kjem. Desse vil følgja rettssaka frå 18 faste plassar inne i rettssalen som primært er reservert for danske media, i tillegg til at seks plassar kvar dag blir fordelte på media etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Det er også eit rom ved sida av rettssalen som har direkteoverføring av lyd og bilete. 75 journalistar har bedt om akkreditering til dette rommet.

– Medieinteressa er stor både frå Danmark og utlandet. Dette er truleg den saka i København Byrets historie som vekkjer størst interesse, seier presseansvarleg dommar ved byretten, Jens Stausbøll.

Dei nærmaste pårørande til Kim Wall har fått sju plassar i rettssalen, mens dei pårørande til Peter Madsen har fått fem plassar. Det er også sett av fire plassar til allmenta.

