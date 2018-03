Britisk minister: Frekt og omsynslaust angrep mot russisk eksspion

utenriks

Sergej Skripal (66) og dottera Julia (33) blei funne medvitslause på ein benk i Salisbury sørvest i England søndag. Begge kjempar no for livet på sjukehus. Tilstanden er også alvorleg for politimannen som kom først til åstaden, men han er betre enn dei to andre, og torsdag var han komme til medvit, opplyser politiet i Wiltshire til BBC.

– Dette var drapsforsøk på den mest grufulle og offentlege måten, sa innanriksminister Amber Rudd i Underhuset torsdag.

Ho sa også at Storbritannia vil reagere på ein hard og passande måte når det blir klart kven som er ansvarleg.

Tidlegare har ho stadfesta at dei to blei forgifta av ei svært sjeldan nervegift. Stoffet er undersøkt og identifisert av ekspertar, men politiet vil enno ikkje gå ut med kva slags nervegift det er snakk om.

Ei kjelde opplyser til BBC at kjemikaliet truleg er meir sjeldan enn saringassen som er blitt brukt i Syria og i eit angrep mot T-bana i Tokyo i 1995. Det skal heller ikkje vere snakk om nervegifta VX, som blei brukt til å drepe halvbroren til leiaren i Nord-Korea Kim Jong-un på flyplassen i Malaysia.

På pub og restaurant

Politiet jobbar no for å finne ut korleis dei to er blitt utsette for nervegifta. Mange timar med opptak frå overvakingskamera blir analysert for å avdekkje kor Skripal og dottera oppheldt seg før dei blei sjuke.

Hundrevis av etterforskarar jobbar «døgnet rundt» for å lage ein tidslinje over kor dei oppheldt seg. Dei trur at Skripal og dottera hadde vore fleire timar i Salisbury sentrum før dei blei funne på benken.

Ifølgje opplysningar som allereie har komme fram, åt dei to lunsj på ein pizzarestaurant og besøkte ein pub.

Eit ikkje namngitt augevitne som var på puben, har uttalt til BBC at Skripal stod fram som ustabil og på eit tidspunkt ropte høgt.

Ifølgje The Times undersøkjer politiet om dottera Julia, som hadde med seg «gåver frå venner» då ho kom frå Moskva i førre veke, kan ha frakta nervegifta til landet utan å vite det.

Kone og son døde

Avisa har tidlegare meldt at etterforskarar også vil undersøkje dødsfalla til Skripals kone og son. Kona døydde av kreft i 2012, mens den 44 år gamle sonen døydde i St. Petersburg i fjor, visstnok som følgje av leverproblem.

The Times siterte torsdag ei regjeringskjelde som opplyser at situasjonen er spesielt alvorleg for 66 år gamle Skripal.

– Kjensla er at han ikkje kjem til å klare seg. Eg trur det går betre med Julia. Dei håper at ho skal komme seg gjennom det, seier han.

