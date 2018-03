Britisk politi prøver å finne kjelda til nervegifta som ramma russisk eksspion

utenriks

Dei to vart funne medvitslause på ein benk i Salisbury sørvest i England søndag. Begge kjempar no for livet på sjukehus. Tilstanden er også alvorleg for politimannen som kom først til staden der dei to hadde kollapsa.

Onsdag bekrefta politiet at dei tre har fått i seg ei nervegift. Dei veit også kva type det er snakk om, men dette blir førebels ikkje offentleggjort.

Politiet jobbar no for å finne ut kvar nervegifta kom frå. I tillegg analyserer dei fleire timar med opptak frå overvakingskamera for å avdekkje bevegelsane til Skripal og dottera før dei vart sjuke.

The Times siterer ei regjeringskjelde som opplyser at situasjonen er spesielt alvorleg for 66 år gamle Skripal.

– Følelsen er at han ikkje kjem til å klare seg. Eg trur det går betre med Julia. Dei håpar at ho skal komme seg gjennom det, seier han.

Ifølgje avisa ser tilstanden til politimannen ut til å vere mindre alvorleg.

Ei kjelde opplyser til BBC at kjemikaliet truleg er meir sjeldan enn saringassen som er blitt brukt i Syria og i eit angrep mot T-banen i Tokyo i 1995.

Og det skal heller ikkje vere snakk om nervegifta VX, som vart brukt til å drepe halvbroren til Nord-Koreas leiar Kim Jong-un på flyplassen i Malaysia.

Innanriksminister Amber Rudd skal torsdag komme med ei fråsegn om saka i Underhuset. Torsdag morgon opplyste ho i eit intervju med ITV at tilstanden til den forgifta politimannen framleis er svært alvorleg, men ho er optimistisk ettersom han viser teikn til kontakt.

