Tillerson: Langt unna forhandlingar med Nord-Korea

Tillerson kom med utsegna under eit besøk i Etiopia torsdag. Han sa også at Sør-Korea held USA informert om samtalane som sørkoreanske tenestemenn har med Nord-Korea, og at USA gir innspel til Sør-Korea.

– USA må vere veldig klarsynt og realistisk, sa Tillerson, som understrekar at første steg er samtalar, ikkje forhandlingar.

Han sa også at det bør haldast «samtalar om samtalane», og at han ikkje er sikker på om vilkåra er til stades for forhandlingar om Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Tidlegare i veka besøkte ein sørkoreansk delegasjon Nord-Korea. Vel tilbake i Seoul melde delegasjonen at den nordkoreanske leiaren Kim Jong-un er villig til å diskutere ei mogleg atomnedrustning på Koreahalvøya med USA. Dersom USA går med på samtalar, lovar Nord-Korea å innstille alle testar av atomvåpen og rakettar.

Det er også planlagt eit toppmøte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in i slutten av april.

I Etiopia møtte Tillerson blant anna leiaren for Afrikaunionen (AU), Moussa Faki Mahamat. Dei to diskuterte blant anna USAs støtte til kampen mot ytterleggåande islamistar i Somalia, der USA har trappa opp droneangrepa mot al-Shabaab. Tillerson skal ikkje ha gitt nye løfte.

Han skrytte likevel av AU-styrken som er utplassert i det krigsherja landet.

– Vi har enno ikkje vunne slaget i Somalia, og vi må fortsette, sa han.

