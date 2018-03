Tusk trur ikkje på ambisiøs finansavtale 

utenriks

Statsminister Theresa May har tatt til orde for høge ambisjonar og politisk «nybrotsarbeid» når EU og Storbritannia skal forhandle om ein framtidig avtale om tenestehandel.

Finansminister Philip Hammond har slått fast at ein ambisiøs handelsavtale for finanstenester vil vere i begges interesse.

President i EU Donald Tusk er derimot ikkje fullt så sikker på akkurat dét.

– Eg har full respekt for kompetansen til finansministeren til å definere interessene til Storbritannia. Men eg vil be han om å la oss sjølv definere kva som er i interessa til EU, seier han.

Tenestehandel er noko heilt anna enn varehandel, påpeiker Tusk.

– Tenester handlar ikkje om tollsatsar. Tenester handlar om felles reglar, felles overvaking og felles handheving. For å sikre like konkurransevilkår. For å sikre integriteten i den indre marknaden. Og til sjuande sist for å sikre økonomisk stabilitet. Det er grunnen til at vi ikkje kan tilby det same innanfor tenester som vi kan tilby innanfor varer. Det er også grunnen til at frihandelsavtaler ikkje har detaljerte regler om finanstenester, forklarer Tusk.

– Vi bør alle vere klar over at også når det gjeld finanstenester, vil livet vere annleis etter brexit, seier han.

(©NPK)