Danmark granskar flypassasjerar for trygdesvindel

– Vi gjer dette først og fremst for å undersøkje personar som reiser ut av Danmark, og på den måten gjer seg utilgjengelege for arbeidsmarknaden, eller utfører trygdesvindel på andre måtar, seier arbeidsminister i Danmark Troels Lund Poulsen (Venstre).

Han avviser at kontrollane, som først og fremst er retta mot personar som har reist utanfor Schengen-landa, er eit uttrykk for mistillit til danske trygdemottakarar.

– Det er det på ingen måte. No er det eingong slik at ein må kontrollere dei som får sosiale ytingar. Det er snakk om utbetalingar til ein verdi av fleire milliardar kvart år, seier Poulsen.

Danske styresmakter har til no stoppa 21 reisande, som ikkje hadde stilt seg til rådigheit for det danske arbeidsmarknaden. Desse skal no granskast for trygdesvindel.

Ordninga har også eksistert tidlegare, men blei avslutta i 2016.

