utenriks

– Dialog er alltid EUs førsteval, seier handelskommissæren.

Ho legg til at ho har tru på at EU vil få unntak frå den nye importtollen.

USAs president Donald Trump vedtok torsdag ein ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. Den nye tollen trer i kraft 23. mars og rammar import frå alle land unntatt Canada og Mexico.

Trump har likevel opna for unntak for allierte og inviterer no til dialog om dette.

