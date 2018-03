Russland avfeiar attentatskuldingar som propaganda

utenriks

– Våre vestlege partnarar skuldar oss for alt som går gale i verda, sa den russiske utanriksministeren, Sergej Lavrov, under eit besøk i den etiopiske hovudstaden Addis Abeba fredag.

Utsegna er mynta på saka om den russiske eksagenten Sergej Skripal og dottera hans Julia, som vart eksponerte for nervegift i Storbritannia. Far og dotter vart funne medvitslause på ein benk i Salisbury sist søndag.

Storbritannias utanriksminister Boris Johnson har varsla omfattande tiltak dersom det viser seg at ei anna statsmakt gjorde ein russisk eksspion kritisk sjuk. Parlamentarikar Tom Tugendhat, som leier utanrikskomiteen, sa tysdag at saka «har alle kjenneteikn på eit russisk angrep», men han la til at det er for tidleg å slå fast noko.

Lavrov reagerer på denne koplinga mellom forgiftinga og Russland:

– Dette er rett og slett propaganda, slo han fast fredag.

