Afghanske sikkerheitsstyrkar leid store tap  

utenriks

Rundt 300 Taliban-opprørarar deltok i angrepet i Farah-provinsen, der dei natt til måndag tok kontroll over politihovudkvarteret og guvernørkontoret i distriktet.

Ifølgje eit medlem av provinsrådet er minst 15 medlemmer av dei afghanske sikkerheitsstyrkane sakna etter angrepet.

– Det er ingen som veit om dei er drepne, såra eller om dei har flykta frå området, seier Farid Ahmad Bakhtawar.

Den lokale TV-stasjonen 1TV melder at minst ti politimenn, blant dei politisjefen, vart drepne i Taliban-angrepet.

Fredag vart minst åtte soldatar i den afghanske spesialstyrken og ti politimenn drepne i eit anna Taliban-angrep i Farah-provinsen, ifølgje Bakhtawar

Ein afghansk familie vart drepen då huset deira vart bomba av utanlandske fly, som vart rekvirert av dei afghanske sikkerheitsstyrkane.

Taliban bekreftar at det var dei som stod bak angrepet fredag og hevdar at 53 «leigesoldatar» vart drepne. Opprørarane har også lagt ut bilde i sosiale medium av våpen dei beslagla under angrepet.

(©NPK)