FN ber om evakuering av over 1.000 personar frå Aust-Ghouta 

utenriks

FNs generalsekretær António Guterres bad måndag om ei evakuering av sjuke og såra da han talte til Tryggingsrådet. Han bad òg om at nødhjelpskolonnane må få sleppe inn i den opprørskontrollerte enklaven rett utanfor Damaskus.

Han slo samtidig fast at det syriske regimet har trappa opp offensiven mot enklaven etter at FNs tryggingsråd vedtok å innføre ei våpenkvile i enklaven for to veker sidan.

Både luftangrepa, granatangrepa og bakkeoffensiven har vorte meir intens, ifølgje Guterres, noko som har kravd hundrevis av liv.

Russland, som har vorte skulda for å delta i offensiven saman med regimet, stemte òg for FN-resolusjonen, men russarane fekk gjennomslag for å ikkje setje nokon tidsfrist for når våpenkvila skulle innførast.

