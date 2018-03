utenriks

I eit brev til lesarane skriv Bild at avisa erkjenner at mange kvinner fann nakenbilda provoserande og nedlatande. Så no blir det slutt på eigenproduksjon av slike bilde.

Det betyr ikkje nødvendigvis at alle avkledde kvinner forsvinn. Bild held på retten til å trykkje kjente nakenbilde «som tyskarar flest snakkar om», men avisa vil altså ikkje sjølv stå for fotograferinga.

Dei nakne damene vart i 2012 fordrivne frå framsida til innsida av avisa.

