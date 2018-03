May: Svært sannsynleg at Russland stod bak forgiftinga av russisk eksspion

utenriks

I ein tale til Parlamentet måndag kveld sa ho òg at Skripal og dottera Julia fekk i seg ei nervegift som er produsert av Russland, og som blir brukt i militær samanheng.

May sa òg at ho har kalla den russiske ambassadøren inn på teppet for å forklare korleis det kan ha seg at nervegifta har vorte nytta mot dei to.

Viss Storbritannia ikkje får eit truverdig svar innan tysdag, kjem britane til å konkludere med at det var Russland som stod bak, og rekne forgiftinga som eit valdeleg angrep på britisk territorium, sa May.

Skripal og dottera vart funne bevisstlause på ein benk i den engelske byen Salisbury søndag for vel ei veke sidan. Begge ligg på sjukehus, og tilstanden er framleis kritisk for dei begge.