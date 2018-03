Minst 49 omkom i flyulykke i Nepal

utenriks

Ein talsmann for politiet, Manoj Neupane, seier at dei har funne 40 omkomne i flyvraket, og at 9 andre døydde på sjukehus.

I tillegg er over 20 menneske skadde, mens 10 ikkje er gjort greie for, opplyser ei politikjelde til nyheitsbyrået AP.

Passasjerlista viser at 33 personar kom frå Nepal, 32 frå Bangladesh, 1 frå Kina og 1 frå Maldivane.

Knakk i delar

Ein talsmann for flyplassen seier til avisa Katmandu Post at flyet skeinte ut av rullebanen, krasja på ein fotballbane og tok fyr.

Flyet knakk i fleire delar, og svart røyk velta opp frå vrakdelane. Brannmannskapa sløkte raskt brannen, fortel amerikanaren Amanda Summers, som såg ulykka.

– Det flaug så lågt at eg trudde det skulle treffe fjella, seier Summers.

Kom frå Bangladesh

Soldatar er òg med i arbeidet på ulykkesstaden.

– Politiet og hæren prøver å kutte flyet i stykke for å redde fleire, seier Prem Nath Thakur, talsmann for Tribhuvan International Airport.

Flyet frå selskapet US-Bangla Airlines kom frå Dhaka, hovudstaden i Bangladesh.

67 passasjerar og 4 besetningsmedlemmer skal ha vore om bord i flyet, som er av typen Bombardier Dash 8 Q400.

Gammalt SAS-fly

Flyet har tidlegare vore eigd av SAS. Det vart produsert i 2001 og registrert hos SAS i Sverige. I 2014 vart det inkludert i flåten til flyselskapet frå Bangladesh.

SAS hadde i 2007 tre landingsuhell med desse flya med få månaders mellomrom, og alle flya av denne typen vart sette på bakken.

Rammar turistbransjen

Det har vore fleire flyulykker i Nepal dei siste åra, noko som har vore negativt for turistnæringa i landet.

I 2016 omkom 23 menneske da ein Twin Otter flaug inn i ei fjellside. To dagar seinare omkom to pilotar da eit lite passasjerfly krasjlanda vest i Nepal.

Den sviktande flytryggleiken i Nepal har vorte forklart med utilstrekkeleg vedlikehald, uerfarne pilotar og dårleg leiing.

(©NPK)