SOHR: Over 350.000 drepne i Syria-krigen

utenriks

Denne veka er det sju år sidan den væpna konflikten begynte. Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste måndag at deira anslag over drepne har passert 353.000.

Talet omfattar soldatar, opprørarar, ytterleggåande islamistar, sivile og barn. Talet er truleg umogleg å få endeleg bekrefta, og andre grupper som følgjer krigen, meiner endå fleire er døde.

Syrian Center for Policy Research (SCPR) melde alt i 2016 at krigen direkte eller indirekte hadde forårsaka 470.000 dødsfall.

Ein av dei viktigaste krigførande partane var tidlegare den ytterleggåande islamistgruppa IS. Den er no i stor grad nedkjempa, men det har ikkje ført til slutt på krigen. Kamphandlingane fortset mellom syriske regjeringsstyrkar, mange forskjellige opprørsgrupper og styrkar frå Russland, USA, Tyrkia og ei rad andre land.

FNs barnefond (UNICEF) opplyser at talet på drepne barn var 50 prosent høgare i 2017 enn året før. Situasjonen så langt i år tyder på at dødstala i 2018 kan bli endå høgare.

