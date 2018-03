Frode Berg blir ikkje lauslaten

utenriks

Det seier Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, til NRK etter at fengslingsvilkåra på nytt vart prøvde i domstolen tysdag. Grunngjevinga for avslaget på lauslating er at når nokon er skulda for spionasje i Russland, så må vedkommande alltid sitte i varetekt til rettssaka kjem opp.

– Eg er ikkje overraska over utfallet, men ønskte å bruke denne moglegheita til å prøve å få Berg ut frå fengselet, seier Novikov.

Novikov bad retten lauslate Berg på grunn av alder og helse og mot ein kausjon på 100.000 euro, men dette vart avvist av domstolen.

Ser lyset

Til Aftenposten, som også var til stades då rettsmøtet vart halde, seier Novikov at Berg ser lysare på situasjonen.

– Han ser litt lysare på situasjonen no. Berg seier han ser lyset i enden av tunnelen, seier Ilja Novikov.

Før rettsmøtet, som starta klokka 10.40 i tingretten i Moskva, uttalte den norske advokaten Brynjulf Risnes at det ikkje var stort håp om lauslating, men at det var viktig å nytte dei få moglegheitene som finst i det russiske rettssystemet.

Ikkje stort håp

– Det er ikkje noko stort håp om at han skal bli lauslaten i dag. Men det er naturleg å utnytte alle moglegheiter i saka for å få mest mogleg innsikt i kva som går føre seg. Eg trur Frode Berg kjem til å nytte alle moglegheiter han får, sa Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG rett før rettsmøtet tok til.

Frode Berg (62) har vore fengsla i Moskva sidan han vart arrestert mistenkt for spionasje 5. desember i fjor. Førebels er Berg varetektsfengsla i Russland fram til 5. mai.

Han vart arrestert av det russiske sikkerheitspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde då på seg 3.000 euro i kontantar.

FSB meiner 62-åringen har spionert på vegner av norsk etterretning. Berg har heile tida nekta for alle skuldingar.

