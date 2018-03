Stoltenberg fordømmer giftangrep i Storbritannia

utenriks

– Storbritannia er ein høgt verdsett alliert og denne hendinga bekymrar Nato. Nato er i kontakt med britiske styresmakter om saka, seier Stoltenberg.

Han viser til at Storbritannias statsminister Theresa May måndag gjekk ut og sa at Russland høgst sannsynleg står bak angrepet. Etterforskarane har konkludert med at den russiske eksspionen og dottera vart forgifta med ei nervegift som er utvikla av Russland til militær bruk.

– All bruk av nervegift er forferdeleg og fullstendig uakseptabelt, seier Nato-generalsekretæren.

Russland har nekta for alle tilknyting til giftangrepet.

(©NPK)