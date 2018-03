Trump stoppar gigantfusjon

utenriks

Den foreslåtte fusjonen ville vore det største teknologi-oppkjøpet i historia, ifølgje New York Times. Broadcom har base i Singapore, mens Qualcomm produserer mesteparten av mikroprosessorane for smarttelefonar i verda.

Planane vart stoppa av Trump søndag, etter at saka er blitt vurdert av Committee on Foreign Investment in the United States. Presidenten grunngav avgjerda med at oppkjøpet ville true USAs nasjonale sikkerheit.

Noko av bakgrunnen for avgjerda er bekymring for Kinas rolle i marknaden for mikrobrikker for smarttelefonar, ifølgje nyheitsbyrået AFP. Dersom Qualcomm misser noko av sitt teknologiske forsprang, vil kinesiske Huawei truleg tene på det.

Qualcomms mikrobrikker spelar ei viktig rolle i utviklinga av raskare mobilnett, noko som er viktig også for militære formål.

I tillegg har Trump lagt seg på ei meir proteksjonistisk handelspolitisk linje enn sine forgjengarar – noko som betyr at han er villig til å bruke fleire verkemiddel for å beskytte amerikanske selskap mot utanlandsk konkurranse.

Broadcom sjølv avviser at oppkjøpet ville utgjort nokon trussel for USAs nasjonale sikkerheit.

