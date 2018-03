Trump trur Russland står bak attentat i Storbritannia

utenriks

Eks-spionen Sergej Skripal og dottera Julia vart 4. mars utsett for nervegifta novitsjok i den britiske byen Salisbury. Storbritannia ser det som «det er høgst sannsynleg» at Russland står bak, ein konklusjon Donald Trump i utgangspunktet stiller seg bak.

– Det verkar som dei trur at det er Russland som står bak, og eg vil nok rekne det som eit faktum, sa USAs president tysdag.

– Eg veit ikkje om dei har konkludert, men eg skal snakke med May på telefonen i dag, la han til, ifølgje Sky News.

Presidenten er ikkje klar til å fordømme Russland enno, men seier at USA vil gjere det om dei kjem til same konklusjon som britane.

Bloomberg skriv at utsegna kom da Trump var på veg ut av Det kvite hus. Russland har tidlegare nekta for at dei har noko som helst med det aktuelle attentatet å gjere.

– Vi har allereie sagt at dette berre er tull. Vi har ikkje hatt noko med dette å gjere, sa utanriksministeren i landet, Sergej Lavrov, tysdag.

Da bad han òg Storbritannia om å overlevere prøver av nervegifta som vart brukt i angrepet. Om ikkje britane gjer det, er det ikkje aktuelt for Russland å hjelpe til.

– Russland er klare til å samarbeide i tråd med FN-konvensjonen om kjemiske våpen, men føresetnaden er at Storbritannia etterlever sine eigne internasjonale forpliktingar, sa den russiske utanriksministeren, ifølgje Ritzau.

Både Sergej Skripal og dottera Julia vart kritisk skadde og ligg i koma som følgje av angrepet.

(©NPK)