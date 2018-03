FN-sjefen vil ha grundig gransking av nervegiftangrepet

utenriks

– Bruk av nervegift som våpen er under alle omstende uakseptabelt, og dersom det er brukt av ein stat, er det eit alvorleg brot på folkeretten, seier ein talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

FNs tryggingsråd har på oppmoding frå Storbritannia kalla inn til krisemøte for å drøfte nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera hans i Salisbury for halvanna veke sidan. Tilstanden til begge var onsdag framleis kritisk.

– Generalsekretæren kan ikkje ta stilling til kven som er ansvarleg, men han fordømmer på det sterkaste all bruk av nervegift og kjemiske våpen, og han håper hendinga blir grundig etterforska, seier talsmannen.

Storbritannias statsminister Theresa May sa tysdag at det er svært sannsynleg at Russland står bak angrepet, noko dei russiske styresmaktene avviser.

