utenriks

Den russiske industri- og handelsministeren, Denis Manturov, seier at landet har øydelagt alle lager av kjemiske våpen, og at det derfor ikkje gir meining å skulde Russland for eit angrep med nervegift i Storbritannia.

– Vi har utan unntak øydelagt alle kjemiske våpen som vart produserte i sovjettida. Det arbeidet vart avslutta i september 2017. Vi har slett ingen slike våpen, seier Manturov.

