Stephen Hawking er død

utenriks

Familien opplyser at Hawking døydde roleg mens han sov i heimen sin i Cambridge onsdag.

– Vi er djupt lei oss over at vår elska far døydde i dag. Han var ein stor vitskapsmann og ein ekstraordinær mann, og arven etter han og hans arbeid vil leve vidare i mange år, skriv barna Lucy, Robert og Tim i ei pressemelding.

Hawking har arbeidd med rom-tid-teori, gravitasjonsteori og kvanteteori. Han har gitt ut mange populærvitskapelege bøker og fått ei rad prisar.

Han var særleg kjent for sitt arbeid med å bevise at svarte hol i universet også strålar ut energi, og for å knyte den generelle relativitetsteorien til kvantemekanikken. Han vart for alvor verdsberømt med boka «A Brief History of Time», som kom ut i 1988.

– Hans mot og uthald, kombinert med briljans og humor, inspirerte folk over heile verda. Han sa ein gong at «det ville ikkje ha vore mykje til univers, dersom det ikkje var heimstaden til folka du elskar». Vi vil sakne han for alltid, opplyser familien.

Hawking vart som 21-åring diagnostisert med den ulækjelege og progressive nevromotoriske sjukdommen ALS, som har ført til lammingar. Han blir rekna for å vere blant dei som har levd lengst med ei slik liding.