Duterte avviser at han trekker Filippinane ut av ICC på grunn av folkemordgransking

utenriks

Onsdag erklærte president Rodrigo Duterte at Filippinane trekker ratifiseringa si av Roma-vedtektene med umiddelbar verknad. Roma-vedtektene er rammeverket som ligg til grunn for opprettinga av Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) i 2002.

ICC er den første permanente, internasjonale domstolen som rettsforfølgjer enkeltpersonar som er skulda for krigsbrotsverk, brotsverk mot menneskja og folkemord.

Den Haag-baserte domstolen kunngjorde i førre månad at den hadde starta innleiande gransking av Dutertes blodige krig mot narkotika. Filippinsk politi har opplyst at dei har drepe nesten 4.000 narkomistenkte som del av offensiven. Menneskerettsgrupper hevdar talet er tre gonger høgare.

Men torsdag sa ein talsperson for presidenten, Harry Roque, at dette ikkje er grunnen til at Duterte no har trekt ratifiseringa si av Roma-vedtektene. Han meiner avgjerda om å granske Duterte blir brukt som eit politisk verktøy. Han meiner ICC berre bør brukast som ein domstol dersom det lokale rettssystemet ikkje fungerer.

– Det er veldig, veldig tydeleg at domstolane våre verkar og at ingen kan springe frå ansvar, inkludert ein president, seier Roque.

Menneskerettsgruppa Human Rights Watch meiner derimot at Duterte berre trekte landet ut av ICC for å unngå rettsforfølging av seg sjølv og andre høgtståande tenestemenn.

Uttrekkinga blir offisielt ikkje gjort før eitt år etter kunngjeringa, noko som betyr at ICC kan straffeforfølgje brotsverk gjort mens landet framleis var medlem.

