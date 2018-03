Kjelde til VG: Noreg slepp truleg Trumps straffetoll

utenriks

Kjelda har ifølgje avisa innsyn i arbeidet den amerikanske administrasjonen held på med om tollregimet.

– Forslaget er ikkje retta mot Noreg, seier kjelda.

Trump kunngjorde for to veker sidan at USA vil innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium som blir importert til USA. Trump sa først at ingen land ville få unntak, men ombestemte seg seinare og sa at tollen ikkje ville gjelde for Canada og Mexico.

Ein av grunnane til at også Noreg kan få unntak, skal vere det tette forholdet mellom landa. I tillegg er den norske eksporten av stål og aluminium til USA ubetydeleg.

Hydro er omtrent åleine som eksportør til USA av desse metalla, og den direkte eksporten av aluminium er verdsett til om lag 80 millionar kroner årleg, får VG opplyst.

