Nato nedjusterer prosentanslag for 2017

utenriks

Nato har eit mål om at alle allierte skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

Torsdag la Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fram nye anslag over pengebruken. Tala viser at dei allierte brukte 45 milliardar dollar meir på forsvar i 2017 enn i 2016.

I europeiske medlemsland låg BNP-delen i snitt på 1,46 prosent i 2017. Det er ein auke på 0,02 prosentpoeng frå året før.

Prosenttalet er noko nedjustert samanlikna med tidlegare anslag. Då dei første berekningane vart lagt fram i juni i fjor, vart BNP-delen for 2017 anslått til 1,47 prosent.

Ifølgje dei nye anslaga låg berre fire allierte over 2 prosent i fjor: USA, Hellas, Storbritannia og Estland.

I dei tidlegare anslaga låg også Polen og Romania over 2 prosent. Når dei no har falle under, er sterkare økonomisk vekst enn tidlegare antatt ein viktig del av forklaringa.

Stoltenberg har likevel tru på betring framover. Allereie i 2018 ventar han at åtte NATO-land vil komme over 2 prosent: Estland, Hellas, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Storbritannia og USA.

Noreg ligg på tiandeplass på Nato-lista med ein pengebruk som svarar til 1,62 prosent av BNP i 2017.

(©NPK)