Naudhjelpskolonne med 25 lastebilar har nådd Aust-Ghouta

utenriks

– Dette er utstyr det er desperat behov for etter dei intense luftangrepa og kampane som har gått føre seg nærmast kontinuerleg dei siste vekene, seier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Dei 25 lastebilane hadde til saman med seg 340 tonn matvarer. Kolonnen nådde den største byen i enklaven Douma, og var ein felles aksjon mellom Syrisk Røde Halvmåne, Den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) og FN. I førre veke fekk to naudhjelpskolonnar tilgang til Aust-Ghouta.

– Behova i Aust-Ghouta er prekære etter dei intense kampane. Spesielt er vi uroa for tilgangen til helsehjelp. Vi får rapportar om at folk døyr av skader fordi dei ikkje får tilgang til helsehjelp. Dette må ta slutt, seier Apeland.

Douma var inntil nyleg kontrollert av opprørarar, men har vore under kraftige angrep frå syriske regjeringsstyrkar og deira russiske allierte dei siste vekene.

Apeland seier det er fleire år sidan sist kampane i Aust-Ghouta har vore så ille som den siste tida. Naudhjelpsarbeidet har vore svært krevjande, blant anna fordi tilgangen enkelte stadar har vore vanskeleg på grunn av omringinga.

Humanitær stans i kampane

Torsdag opplyste russiske styresmakter, som støttar president Bashar al-Assads kamp mot opprørarane i Aust-Ghouta, at dei utvidar den såkalla humanitære pausen i kampane i enklaven med to dagar, for å la sivile komme seg i sikkerheit. Pausen varer dermed både torsdag og fredag.

Den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov understreka torsdag at Russland er forplikta til å hjelpe regimet i Syria med å nedkjempe opprørsstyrkane.

Statleg TV i Syria opplyser at rundt 10.000 menneske blei evakuerte frå enklaven torsdag.

Ifølgje den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har 12.000 personar flykta frå området torsdag. Dette skal vere det største talet på sivile som har flykta frå Aust-Ghouta sidan regimet byrja opptrapping av angrepa mot enklaven for rundt tre veker sidan.

Ifølgje regimevennlege tv-kanalar er dei sivile blitt redda ut av regjeringsstyrkar. TV-bileta viste hundrevis av menn, kvinner og barn som gjekk ut av byen Hamouria, og mot område kontrollert av regjeringsstyrkane. Dei flykta både til fots, i bilar og i motorsyklar.

Fleire av dei som flykta har uttalt på syrisk TV at dei blei audmjuka av opprørsstyrkane og heldt i Aust-Ghouta mot sin vilje.

Lukkast med naudhjelp

Fredag i førre veke lukkast Raude Kors, Syrisk Røde Halvmåne og FN å køyre inn 13 lastebilar med naudhjelp til Douma. Naudhjelpssjefen til FN i Syria, Ali al-Zaatari, sa at det gjekk føre seg kamphandlingar i området da dei 2.400 kassene med mat og 3.000 sekkene med mjøl blei lossa. Det trass i garantiar frå partane i konflikten.

Måndag i førre veke lukkast det å dele ut naudhjelp til 27.500 menneske i det same området, men operasjonen måtte då avbrytast som følgje av nye angrep.

Det bur om lag 400.000 sivile i Aust-Ghouta, og minst 50.000 har flykta frå heimane sine og lever no som internflyktningar inne i enklaven.

(©NPK)