Nord-Koreas utanriksminister til Sverige i dag

utenriks

– Vi kan ikkje sjå bort frå moglegheita for kontakt mellom Nord-Korea og USA under Ris besøk i Sverige, seier ei kjelde i Beijing til det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap.

Ifølgje Yonhap drog Ri med eit fly frå Beijing klokka 7.20 torsdag morgon norsk tid. Flyet er venta å lande i Stockholm klokka 18.15.

Møtet skal handle om «Sveriges konsulære sikkerheitsoppdrag for USA, Canada og Australia», heiter det i ei pressemelding frå det svenske utanriksdepartementet. Samtalane skal også dreie seg om sikkerheita på den koreanske halvøya.

I førre veke vart det kjent at Ri innan kort tid var venta til Sverige for eit møte med Wallström, men ein eksakt dato vart ikkje avslørt.

Sverige som møtestad

Sverige har lenge spelt ei sentral rolle i diplomatiet med Nord-Korea og har blant anna assistert USA i forhandlingar om frigjeving av amerikanarar som har sete fengsla i landet.

Då Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i mars vart einige om å møtast til samtalar, vart Sverige og Sveits av fleire lansert som moglege alternativ for møtestad.

Dersom den nordkoreanske leiaren først tar sjansen på ei utanlandsreise, noko han ikkje har gjort sidan overtok makta i Nord-Korea i 2011, kan Sverige vise seg å vere det mest freistande alternativet, meiner Washington Post.

Löfven vil hjelpe

Møtet mellom den amerikanske presidenten og Nord-Koreas leiar skal etter planen finne stad innan utgangen av mai, men mykje er framleis uklart.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har tidlegare uttalt at Sverige står klart til å hjelpe til i samtalane, noko han også understreka for den amerikanske presidenten under sitt besøk i Det kvite hus tysdag i førre veke.

I slutten av januar besøkte ein nordkoreansk delegasjon, leidd av viseinnanriksminister Han Sing-ryol, Stockholm. Det var då samtalar om Sveriges sikkerheitsoppdrag, og Han møtte både Löfven og utanriksminister Wallström.

Nedsettande om Trump

Sidan Kim Jong-un ikkje har forlate Nord-Korea sidan 2011, er det Ri som har reist i hans stad som representant for landet. Han har ikkje vore redd for å angripe Trump med nedsettande nemningar. Etter at Trump kalla Kim Jong-un for «rakettmann», parerte Ri med å kalle Trump ein «bjeffande hund». Han har også kalla Trump for «president Evil» i FNs hovudforsamling.

På 1980-talet jobba Ri nokre år på den nordkoreanske ambassaden i Sverige, og har blant anna vore ambassadør i London før han vart utnemnt til utanriksminister i 2016.

Sverige etablerte diplomatiske kontaktar med Nord-Korea i 1973 og var lenge det einaste vestlege land med ubroten representasjon og ambassade i Pyongyang. Sverige har også vore til stades ved grenseovergangen mellom Nord- og Sør-Korea, ved byen Panmunjom, kvar dag sidan 1953.

(©NPK)