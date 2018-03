Dødsfallet til eksil-russar i London blir etterforska som drap

utenriks

Ifølgje ein fråsegn frå britisk politi har obduksjonen av Glusjkov vist at han døydde som følgje av «trykk mot nakken». Vidare understrekar dei igjen at ingenting tydar på at saka er knytt til giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og dotter hans i Salisbury.

–Ingenting tyder på at Glusjkov hadde blitt eksponert for gift, heiter det i fråsegna frå britisk politi fredag.

Glusjkov blei funnen død under «uforklarlege» omstende i sin bustad i London tidlegare denne veka.

Forretningsmannen fekk ifølgje britiske medium politisk asyl i Storbritannia i 2010 etter å ha sona fleire år i fengsel for økonomisk kriminalitet i Russland.

Som ein forholdsregel har etterforskinga av dødsfallet til Glusjkov blitt leidd av antiterrorpolitiet, opplyste britiske styresmakter tidlegare denne veka. Det grunngav dei med «nokre av forbindelsane som Glusjkov er rekna med å ha hatt».

68-årige Glusjkov var ein nær venn av den no avdøde russiske oligarken Boris Berezovskij. Både han og Glusjkov var sterkt kritiske til president i Russland Vladimir Putin.

Kunngjeringa om at saka blir etterforska som drap, kom kort tid etter at ein russisk etterforskingskomité kunngjorde at også dei ville etterforske drapssaka.

(©NPK)