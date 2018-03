Kjelde: Sør-Korea og USA nedskalerer militærøvingar

utenriks

Øvingane Key Resolve og Foal Eagle blir haldne kvar vår og blir vanlegvis møtt med raseri frå Nord-Korea, som meiner nabolandet og USA øver seg på invasjon.

I år er militærøvingane allereie blitt utsette for å unngå dårleg stemning under OL. Diplomatiske framstøyt i forkant og etter vinterleikane har dessutan bore frukter, og forholdet mellom dei landa er no betre enn på lenge.

For å halde på den positive stemninga har Sør-Korea og USA derfor bestemt seg for å halvere lengda på Foal Eagle-øvinga og kutte ut bruken av bombefly og hangarskip, opplyser ei sørkoreansk militærkjelde til nyheitsbyrået Yonhap.

Den andre øvinga, Key Resolve, startar denne veka, ifølgje nyheitsbyrået.

Tidlegare har ein tilsett på presidentkontoret i Seoul sagt at Nord-Koreas leiar Kim Jong-un uttrykte at han ville «forstå» det dersom øvingane gjekk som planlagt, under eit møte med ein sørkoreansk delegasjon.

Sør-Koreas utanriksminister Ri Yong-ho er for tida på besøk i Sverige, og det er knytt spenning til om det kjem nyheiter om det moglege møtet mellom USAs president Donald Trump og Kim Jong-un. Trump har sagt at han ønsker å møte Kim, men så langt har det ikkje komme nokon reaksjonar frå Nord-Korea på dette.

