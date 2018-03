Minst fire døde etter brukollaps i Florida

utenriks

Det opplyser brannsjef Dave Downey i Miami-Dade. Han seier dei ni skadde vart frakta til sjukehus «tidleg» i redningsarbeidet. Førebels er ikkje tilstanden deira kjent.

Tidlegare opplyste styresmaktene at minst åtte bilar vart fanga under dei kollapsa brurestane, og at ein av personane som vart frakta til sjukehus hadde hjarteinfarkt.

Brannsjefen seier redningsarbeidet vil fortsette utover natta.

– Alle jobbar hardt for å sørgje for at vi reddar alle som kan reddast, opplyser Florida-guvernør Rick Scott.

Han legg til at dersom «nokon har gjort noko gale, vil dei bli stilte til ansvar».

Nyleg installert

Ein tenesteperson seier til NBC at det ikkje var nokon teikn på førehand til at brua skulle rase saman.

– Plutseleg berre gjorde den det, seier tenestepersonen.

TV-bilda viser at restane av brua ligg på tvers av motorvegen. Den delen av brua som kollapsa, vart ifølgje CNN installert så seint som laurdag.

Brua skulle ifølgje Miami Herald vere ein snarveg frå Floridas nest største universitet til studentbyen i Sweetwater, der det bur rundt 4.000 studentar. Brua er 53 meter lang, veg 950 tonn, og skulle vere heilt ferdigstilt i 2019.

– Vi er sjokkert over dei tragiske hendingane som utspelar seg ved gangbrua. Vi deltar i redningsarbeidet og samlar inn så mykje informasjon som mogleg, skriv universitetet på Twitter.

Presidenten følgjer med

USAs president Donald Trump omtaler kollapsen som hjarteskjerande og tragisk på Twitter, og seier han følgjer med på situasjonen.

– Mange modige redningsfolk skunda seg til staden for å redde liv. Takk for motet. I kveld ber eg for alle som er ramma, seier han.

(©NPK)