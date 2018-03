Nye påstandar om at Trump vil sparke sikkerheitsrådgjevar

utenriks

Heilt sidan byrjinga av månaden har det versert påstandar i amerikanske medium om at McMaster er på veg ut, men dette er tidlegare blitt avvist av Trump-talskvinne Sarah Sanders.

Men torsdag skriv fleire amerikanske medium at McMasters tid som presidentrådgjevar snart er over.

Washington Post siterer fem kjelder med kjennskap til saka på at Trump leitar etter folk som kan erstatte McMaster, men at presidenten er villig til å bruke tid på jobben for å unngå å audmjuke rådgjevaren og for å ha ein erstattar på plass før han blir sparka.

Nyheita kjem få dagar etter at president Donald Trump sparka utanriksminister Rex Tillerson og sin personlege assistent John McEntee.

