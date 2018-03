Putin oppfordrar veljarane til å avgjere framtida til Russland

utenriks

I ein TV-sendt tale seier Putin at kvar einaste russiske borger kjem til å vere med på å avgjere kva for ei retning landet skal ta.

Putin er på førehand spådd ein sikker siger ettersom meiningsmålingar gir han oppslutning på rundt 80 prosent. Men Putin er også opptatt av ei så høg valdeltaking som mogleg for å gi seg sjølv mest mogleg legitimitet.

Putin brukte siste dag av valkampen til å besøkje ein klinikk i fødebyen St. Petersburg.

Han har allereie styrt Russland i 18 år, enten som president eller statsminister. Ein siger inneber at den 65 år gamle presidenten vil kunne styre landet i ytterlegare seks år.

Sju andre kandidatar stiller i valet, blant dei Ksenia Sobtsjak, ein 36 år gammal TV-kjendis som har eit liberalt valprogram, og som har kritisert politikken til Putin. Torsdag kveld kunngjorde ho etableringa av eit nytt politisk parti, Forandringas parti.

Enkelte meiner derimot at kandidaturet til Sobtsjak er ein del av Kremls eige prosjekt for å gi valet eit demokratisk skinn og for å splitte Kreml-kritikarane. Dette har Sobtsjak, som er dotter av ein av ein av dei tidlegare sjefane til t Putin, avvist.

Valet i år er det første etter at Krimhalvøya blei annektert av Russland i 2014. Der har lokale styresmakter bedt veljarane stemme fordi det er ei moglegheit til å takke Putin for at han tok kontroll over halvøya, som eigentleg er ukrainsk territorium.

(©NPK)