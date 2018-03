Russland vil etterforske giftangrepet på Julia Skripal

utenriks

Den russiske etterforskingskomiteen opplyste fredag at ei etterforsking av saka er sett i gang. Saka blir etterforska som eit drapsforsøk.

Sergej og Julia Skripal blei funne forgifta i den britiske byen Salisbury for snart to veker sidan. Opplysningar frå britisk etterretning tyder på at nervegift kan ha blitt plassert i kofferten til Julia Skripal på eit tidspunkt då ho oppheldt seg i Moskva, skriv den statskontrollerte russiske nyheitsnettstaden Sputnik.

Etterforskingskomiteen opplyser også at dei vil granske dødsfallet til eksil-russaren Nikolaj Glusjkov, som blei funnen død i bustaden sin i London.

Denne saka blir òg etterforska av britisk antiterrorpoliti, som har karakterisert dødsfallet som «uforklarleg».

68 år gamle Glusjkov blei funnen død måndag, litt over ei veke etter at Sergej Skripal og dottera Julia blei utsette for nervegifta Novitsjok i Salisbury. Dei to sakene er ifølgje britisk politi truleg ikkje tilknytt kvarandre.

Forretningsmannen Glusjkov fekk ifølgje britiske medium politisk asyl i Storbritannia i 2010 etter å ha sona fleire år i fengsel for økonomisk kriminalitet i Russland. Glusjkov var ein nær venn av den russiske oligarken Boris Berezovski, som flykta til Storbritannia etter å ha komme på kant med president Vladimir Putin i 1999.

