Storbritannia skal granske ny omfattande overgrepsskandale

Det opplyser det britiske innanriksdepartementet i ei fråsegn fredag.

Fråsegna kjem etter at britiske medium avdekte at unge jenter hadde blitt utsette for systematiske overgrep i den engelske byen Telford sidan 1980-talet.

–Dette var verkeleg ei forferdeleg sak der nokon av dei mest sårbare i samfunnet vårt blir byte for omsynslause kriminelle, seier ein talsperson for det britiske innanriksdepartementet.

Granskinga skal avsløre kva styresmakter, politi og offentlege institusjonar kunne gjort for å beskytte barna.

Skandalen blei avdekte av Sunday Mirror tidlegare denne veka. Ifølgje avisa har opptil 1.000 barn, nokon av dei ned mot 11 år gamle, blitt utsett for vald og overgrep, enkelte gonger av gjengar. Ei 14 år gammal jente har blant anna fortalt at overgriparar trua med å ta veslesøstrene hennar og fortelje mora hennar at ho var prostituert om ho ikkje var med på det.

I reportasjen blir lokale styresmakter skulda for å ha sett gjennom fingrane med overgrepa fordi barna som blei misbrukte, blei rekna for å vere prostituerte.

Dei blei òg skulda for å ha latt vere å informere asiatiske minoritetsmiljø om overgrepsskuldingane i frykt for å bli stempelet som rasistar.

Ein liknande overgrepsskandale blei i 2014 avdekte i Rotherham. Der blei det anslått at om lag 1.400 barn under 16 år hadde blitt misbrukt. Ei gransking konkluderte med at overgrepa kunne fortsette på grunn av kollektiv svikt i kommuneleiinga.

