Tyrkiske soldatar slepper utvising frå Hellas

Tyrkia har kravd at alle åtte blir utlevert, men det sa gresk rettsstell endå ein gong nei til fredag. Grunngjevinga er at domstolen ikkje festar lit til at soldatane vil få ein rettferdig rettargang i heimlandet.

Det er tredje gong på ti månader at greske dommarar avviser det tyrkiske utleveringskravet.

Alle åtte flykta frå Tyrkia med helikopter etter at kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan blei slått ned.

Forholdet mellom Tyrkia og Hellas, som begge er medlemmer i Nato, har tradisjonelt vore dårleg, og denne saka er enda ei kjelde til mistilliten mellom dei to landa.

Hellas nektar også å utlevere ei gruppe tyrkarar som blei arresterte med ulovlege våpen forut for besøket til Erdogan i Aten i November. Tyrkia skuldar dei for terror og vil ha dei stilt for retten.

Samtidig sit to greske soldatar framleis i tyrkiske varetekt etter at dei blei arresterte på tyrkisk side idet dei var ute på patrulje langs grensa nordaust i Hellas.

Greske styresmakter insisterer på at dei gjekk seg bort, mens tyrkiske styresmakter har sikta dei for å vere spionar på vegner av det greske militæret.

