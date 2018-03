Vietnam markerer at det er 50 år sidan My Lai-massakren

utenriks

I løpet av mellom tre og fire timar drap amerikanske soldatar frå Kompani Charlie 504 uvæpna sivile, mesteparten av dei kvinner, barn og eldre menn, i landsbyen My Lai og nabolandsbyen My Khe.

– Det som skjedde i My Lai var eit typisk tilfelle av grufulle handlingar gjort av aggressive og fiendtlege styrkar under krigen, sa Quang Ngai-provinsens talsmann Dang Ngoc Dung.

Overlevande la ned blomster og barn hadde danseoppvisning i ein hyllest til offera og for å fremme fred.

– For 20 år sidan hadde eg framleis hat mot dei amerikanske soldatane som drap mor mi, brørne mine og søstera mi. Men no, 50 år etter, har forholdet mellom Vietnam og USA utvikla seg, folk har sett smerte og liding til side for å byggje eit betre samfunn, sa Do Ba i ein tale under markeringa.

Dei amerikanske soldatane vart sende dit på det dei vart fortalde var eit oppdrag for å finne Vietcong-opprørarar. Fleire av innbyggjarane vart slått i hovudet med geværkolbar då dei bøygde hovudet for å ønske soldatane velkommen. Andre vart valdtatt og torturert og amerikanarane sette fyr på landsbyen.

Då nokre få av det 120 mann sterke kompaniet nekta å utføre ordre, tok løytnant William Calley sjølv seg av fleire av likvideringane. På tre meters hald fyrte han blant anna laus på ei gruppe med 60 sivile. Massakren vart avbroten då eit amerikansk helikopter kom til staden. 40 år etter bad Calley om unnskylding.

(©NPK)