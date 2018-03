36 drepne i egyptisk militæroffensiv

utenriks

Store styrkar frå hæren, flyvåpenet og marinen deltar i Operasjon Sinai 2018, som vart innleidd i februar etter at Egypts president Abdel Fattah al-Sisi gav militæret tre månader på å «knuse» IS i området.

I ei fråsegn måndag seier den egyptiske hæren at "30 væpna takfiri-element vart eliminerte» under skotvekslingar med sikkerheitsstyrkar i Sinai-området dei siste fem dagane. Takfiri er eit uttrykk som blir brukt om ekstreme sunnimuslimar, og særleg om ekstremistgruppa IS.

Ifølgje hæren vart ytterlegare seks «takfiri-element» og ei «ekstremt farleg terroristcelle» drepne i skotvekslingar med politiet.

Ytterlegare 345 menneske, inkludert «eit stort tal ekstremt farlege takfiri-element og rømlingar», har blitt arresterte dei siste fem dagane.

Målet for den egyptiske offensiven er militante islamistar med band til IS, som har gjennomført ei rad aksjonar og angrep sidan Egypts militære greip makta i eit kupp i 2013 og kasta den folkevalde presidenten, Mohamed Mursi, og titusenvis av andre frå Det muslimske brorskapet i fengsel.

