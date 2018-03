Boris Johnson skuldar russarane for «absurde» bortforklaringar 

utenriks

– Dei russiske bortforklaringane veks seg meir og meir absurde, seier Johnson.

Ifølgje han er det ingen som lar seg lure av Russlands forklaringar om hendinga i Salisbury i Storbritannia, der eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia vart angripne med nervegifta Novitsjok.

– Først seier dei at dei aldri har laga Novitsjok. Så seier dei at dei har laga Novitsjok, men at alt er øydelagt. Så at dei har laga Novitsjok, og at alt er øydelagt, men at noko på mysteriøst vis kan ha funne vegen til Sverige, Tsjekkia, Slovakia, USA eller Storbritannia. Eg trur folk ser at dette er ein klassisk russisk strategi der ein prøver å skjule ei nål av sanning i ein høystakk av løgn og forvirring, seier Johnson.

Johnson var måndag i Brussel for å brife EUs utanriksministrar om hendinga.

