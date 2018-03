Facebook i hardt vêr etter datainnsamlingsavsløring

utenriks

Ifølgje New York Times og den britiske avisa Observer stal Cambridge Analytica opplysningar frå 50 millionar Facebook-profilar for å lage ei programvare som kunne spå om og påverke dei vala veljarane gjorde. Resultata selde dei til Trumps valkamp, ifølgje avisene.

Fredag bestemte Facebook seg for å suspendere kontoen til Cambridge Analytica og kontoen til morselskapet, Strategic Communication Laboratories (SCL), på bakgrunn av avsløringa. I tillegg har dei suspendert kontoane til psykologen Aleksandr Kogan, som blir skulda for å stå bak, og Christopher Wylie, som samarbeidde med Kogan før han nyleg varsla pressa om saka.

Fleire meiner likevel at Facebooks reaksjon ikkje er nok. EUs justiskommissær Vera Jourova, som denne veka er på besøk i USA, seier ho vil krevje fleire svar frå Facebook og Facebook-sjef Mark Zuckerberg under besøket.

– Dette er jo skrekkeleg, viss det blir stadfesta, skriv ho på Twitter.

– Det er sjokkerande at personlege data om 50 millionar Facebook-brukarar så lett kan misbrukast og utnyttast til politiske føremål, skriv ho vidare.

– Underkommunisert

Saka har òg vekt kraftige reaksjonar i USA og Storbritannia. Damian Collins, som sit i mediekomiteen i det britiske parlamentet, seier at han ønskjer å kalle inn Zuckerberg eller ein annan Facebook-sjef på teppet for å få svar etter skandalen.

– Facebook har konsekvent underkommunisert risikoen for datalekkasjar og gitt villeiande svar til komiteen. Det er på tide at Mark Zuckerberg sluttar å gøyme seg bak Facebook-sida si, seier han.

I USA har Mark Warner, toppdemokrat i etterretningskomiteen i Senatet, uttalt seg sterkt kritisk til måten Facebook handterer personlege data på.

– Dette er meir bevis på at den digitale politiske annonsemarknaden eigentleg er ville vesten, seier han.

– Avgrensa omfang

Cambridge Analytics samla inn informasjon via ein app ved namn Thisisyourdigitallife, som etter det som er sagt vart utvikla av Aleksandr Kogan.

Rundt 270.000 Facebook-brukarar fekk betaling for å ta personlegdomstestar via appen og tillate at opplysningane vart brukt i forsking. Men i røynda samla appen òg inn opplysningar om Facebook-vennene til brukarane òg, ifølgje avisene bak avsløringa.

I ei fråsegn laurdag avviste Facebook dette og sa at omfanget var avgrensa til dei 270.000 som tok testane. Datainnsamlinga i seg sjølv braut ikkje retningslinjene til selskapet, men det var likevel eit klart brot at dataa vart selde til tredjeparten Cambridge Analytica, ifølgje Facebook.

Band til Trump-valkamp

Varslaren Wylie, som no har slutta i Cambridge Analytica, hevdar at informasjonen dei samla inn, vart nytta til å utvikle algoritmar som skulle påverke dei amerikanske veljarane.

Han seier algoritmane identifiserte veljarar som kunne tenkjast var mogleg å påverke, og at dei målretta vart fôra med ei blanding av falskt og ekte innhald.

Ifølgje Observer og New York Times hadde selskapet fått 15 millionar dollar i pengestøtte frå Robert Mercer, som er ein viktig republikansk givar og var støttespelar for Steve Bannon, som på den tida var visepresident i Cambridge Analytica.

Selskapet sjølv avviser at dataa vart brukt i samband med valkampen til Trump, og seier at dei sletta opplysningane straks dei fekk vite at dei var henta inn på ureglementert vis.

Kan få milliardbot

Washington Post skriv at Facebook i verste fall risikerer bøter på 40.000 dollar for brot på personvernlova ved kvart enkelt tilfelle.

Dersom det stemmer at dei samla inn data frå 50 millionar brukarar, kan bøtene til saman utgjere milliardar av dollar. Det er likevel lite sannsynleg at beløpet blir så stort, skriv avisa.

Da Wall Street opna i kjølvatnet av avsløringa i helga, rasa Facebook-aksjen ned med 5 prosent.

